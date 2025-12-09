Jorge Rodríguez denunció que Guaidó y Borges usaron el dinero de CITGO para pagar lujos

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, denunció este martes, durante la sesión ordinaria del Parlamento, que opositores de la extrema derecha como Juan Guaidó, Julio Borges, Dinorah Figuera y Leopoldo López robaron fondos del «programa Simón Bolívar» para financiar conspiraciones, pagos a la prensa y costear sus ostentosos estilos de vida.

El diputado aseveró que una «gran parte» de los recursos fue utilizada directamente para la conspiración contra el país. «Se robaron esos reales; si no, ¿para qué los utilizaron? Los reales del programa Simón Bolívar, ¿para qué los utilizaron? Una gran parte para la conspiración contra Venezuela», sentenció Rodríguez.

El jefe parlamentario señaló que este grupo de opositores realizó pagos a «periodistas tarifados» en Miami. «Esos (periodistas) que echan babas allá en Miami. Todos esos fueron pagados con la plata del programa Simón Bolívar», sostuvo al detallar gastos que catalogó de «escandalosos», que incluyen el financiamiento de lujosas residencias y un alto estilo de vida.



«Para pagar prostitutas en los bares en Miami y en Brickell. Para pagar el penthouse de Juan Guaidó en Miami, ¿O quién lo paga? Vamos otra vez a ahondar en el récord laboral de Juan Guaidó. Ese no ha cotizado ni una semana del seguro social», ironizó el parlamentario.

Rodríguez completó expresando que entre los gastos también se encuentra la estadía de Dinora Figuera en España y el financiamiento de los «gastos extraordinarios» del dirigente Leopoldo López en el mismo país, junto a la «geógrafa Lilian Tintori».

En este contexto, Rodríguez expresó que el nivel de gasto de estos opositores resulta «escandaloso hasta para sus propios seguidores». Los poquitos que tienen. Les parece escandaloso el nivel de gasto. Es el colmo de la desfachatez», dijo.

T/Agencia