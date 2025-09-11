Jorge Rodríguez: “Ha ocurrido el despertar y la consolidación de la unidad del pueblo de Venezuela» frente a la agresión

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó que “ha ocurrido el despertar y la consolidación de la unidad del pueblo de Venezuela frente a las patrañas, agresión y mentiras [del imperialismo norteamericano]”.

Con la activación del “Plan Independencia 200” se defenderá “sin vacilación cada palmo del sagrado territorio de la patria” frente a las amenazas externas del gobierno de Estados Unidos y su Ejército, dijo Rodríguez, al tiempo que manifestó que las amenazas de Estados Unidos lo que ha logrado es la unión popular alrededor de su líder, Nicolás Maduro Moros.

Rodríguez reiteró que Venezuela es “un pueblo de paz, que quiere construir una nación próspera y, al mismo tiempo, defenderemos esta patria con nuestras vidas”.

