Jorge Rodríguez: El imperialismo fracasó en su intento de aislar a Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció la agresión multifactorial impulsada por Estados Unidos contra Venezuela y afirmó que, pese a esos ataques, el país no ha visto alterado su rumbo. Sus declaraciones tuvieron lugar durante la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América, en Caracas.

Aseguró que Washington ejecuta una guerra para asolar a Venezuela junto a actores internos arrodillados, con el fin de apropiarse de sus recursos. “Es la Doctrina Monroe 2.0”, dijo. También criticó la estrategia estadounidense en el Caribe, basada en una «narrativa extravagante» sobre narcotráfico, que buscaría justificar acciones recientes en la región. “Respiran por la herida porque no han podido aislarnos”, sostuvo.

Recordó que el bloqueo redujo los ingresos del país “al 1%”, aunque insistió en que Venezuela logró resistir. “Los derrotamos; no pudieron ni podrán con nosotros”, afirmó. Agregó que la presencia en Caracas de delegados de más de 50 países demuestra el fracaso de los intentos por marginar al país.

Rodríguez llamó a que la Asamblea de los Pueblos impulse una red libertaria y nuevas estructuras de integración regional. “Cuando aparezcan los intentos supremacistas, que nos encuentren unidos, fuertes y libres”, puntualizó.

