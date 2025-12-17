Jorge Rodríguez: «El petróleo de Venezuela le pertenece a los venezolanos»

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ratificó este miércoles la soberanía nacional absoluta sobre los recursos energéticos y territoriales ante lo que calificó como «amenazas homicidas» provenientes de sectores políticos de los Estados Unidos.

Durante una sesión extraordinaria del Parlamento, Rodríguez citó el artículo 12 de la Constitución de la República, el cual establece que los yacimientos de hidrocarburos y minerales son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles.

«Es extravagante tener que insistir en verdades: la tierra, el petróleo, el oro, el cielo, los mares y ríos de Venezuela le pertenecen a los venezolanos», sentenció el parlamentario, rechazando las pretensiones de Donald Trump.

Asimismo, reiteró que Venezuela es una zona de paz donde no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras. Rechazo a la narrativa de «propiedad» de Estados Unidos

Frente a las recientes declaraciones del presidente estadounidense que sugieren que Venezuela debe «devolver de inmediato el petróleo, tierras y otros activos que según él fueron robados» a su país, Rodríguez señaló que el país no se rendirá ni cederá ante chantajes. «No es que seamos más valientes, es que somos gente decente y patriota», afirmó, subrayando que el plan de despojo contra Venezuela quedó en evidencia. «No me vuelvan a hablar de las drogas y enfermos mentales», dijo.

Asimismo, el diputado aseguró que Venezuela « no se va a rendir, nosotros vamos a luchar», e instó al gobierno estadounidense a «no equivocarse , porque es increíble el amor por su patria que tienen los soldados venezolanos».

T/Agencia