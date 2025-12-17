Jorge Rodríguez: «El petróleo de Venezuela le pertenece a los venezolanos»

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ratificó este miércoles la soberanía nacional absoluta sobre los recursos energéticos y territoriales ante lo que calificó como «amenazas homicidas» provenientes de sectores políticos de los Estados Unidos.
Durante una sesión extraordinaria del Parlamento, Rodríguez citó el artículo 12 de la Constitución de la República, el cual establece que los yacimientos de hidrocarburos y minerales son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles.
«Es extravagante tener que insistir en verdades: la tierra, el petróleo, el oro, el cielo, los mares y ríos de Venezuela le pertenecen a los venezolanos», sentenció el parlamentario, rechazando las pretensiones de Donald Trump.
Rechazo a la narrativa de «propiedad» de Estados Unidos
«No es que seamos más valientes, es que somos gente decente y patriota», afirmó, subrayando que el plan de despojo contra Venezuela quedó en evidencia. «No me vuelvan a hablar de las drogas y enfermos mentales», dijo.