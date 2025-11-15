Jorge Rodríguez en Falcón llamó a asumir una etapa de unidad, organización y defensa activa frente a las amenazas que enfrenta Venezuela

Este sábado, durante la juramentación de los más de 9.500 Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) en el estado Falcón, Jorge Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llamó al país a asumir una etapa de unidad, organización y defensa activa frente a las amenazas que enfrenta Venezuela.

‎Rodríguez señaló que el momento histórico exige firmeza y disciplina popular, “esta es la hora de la defensa de la paz. Esta es la hora de la construcción del futuro. Esta es la hora de defender la patria.”

‎Asimismo, resaltó que Venezuela enfrenta agresiones externas que buscan afectar la soberanía nacional.

‎Seguidamente, afirmó que el pueblo tiene la fuerza moral para vencer cualquier intento de desestabilización.

‎“Sabremos defender esta tierra de cualquier forma de agresión, de cualquier insulto, de cualquier calumnia», dijo.

‎El dirigente nacional insistió en que la organización territorial del pueblo a través de los Comités Bolivarianos de Base Integral, es clave para garantizar la estabilidad del país. “Que no quede ni un centímetro de Venezuela sin ser cuidado por su pueblo organizado.”

T y F/ Prensa PSUV