Jorge Rodríguez: en todo tiempo nos ampara la Constitución

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, señaló este jueves durante la presentación del mensaje anual a la nación por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez que “en todo tiempo y a todo evento, en la gloria y en el obstáculo, vamos junto al pueblo de Venezuela en la construcción del futuro de paz y prosperidad que se merece, y nos guía la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Jorge Rodríguez indicó que este mensaje se realiza tal como lo establece el artículo 237 de la Constitución, que expresa: “Dentro de los diez (10) primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la República presentará cada año, personalmente, a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior” y recordó que la actual Asamblea Nacional fue electa el pasado 25 de mayo del año 2025 y fue debidamente juramentada, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el pasado lunes 5 de enero de este año 2026 por las autoridades competentes.

“Siempre tendremos patria, siempre defenderemos nuestra independencia, soberanía y nuestra identidad y el territorio sagrado. Siempre iremos junto al pueblo para ofrendarles a nuestros hijos y nietos un futuro más esplendoroso que soñaron nuestros libertadores”, expresó antes de dar la palabra a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Este balance adquiere un carácter histórico debido a la coyuntura que atraviesa el país tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores el pasado 3 de enero.

La jornada legislativa cuenta con el respaldo de una masiva concentración de sectores sociales, trabajadores y educadores en el centro de Caracas. Los manifestantes se encuentran movilizados en áreas adyacentes al Palacio Federal para expresar su apoyo a la gestión de la Presidenta encargada y exigir el respeto al derecho internacional y el retorno inmediato de la pareja presidencial, ratificando su compromiso con la soberanía nacional.

T/UN