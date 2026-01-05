Jorge Rodríguez es reelecto como presidente de la Asamblea Nacional

Los diputados electos a la Asamblea Nacional (AN) para el período 2026-2031 escogieron este domingo la nueva directiva del Parlamento, conforme a lo establecido en el Reglamento de Interior y Debate del Poder Legislativo.

Tras un amplio debate y el proceso de votación, el diputado Jorge Rodríguez resultó reelecto como presidente de la AN. Para la primera vicepresidencia fue designado el diputado Pedro Infante, mientras que la segunda vicepresidencia quedó a cargo de Grecia Colmenárez.

Las postulaciones que dieron origen a la nueva directiva fueron presentadas por la bancada del Gran Polo Patriótico. En contraste, el bloque opositor propuso a Rubén Lima para la presidencia del Parlamento, a José Brito para la primera vicepresidencia y a Alfonso Campos para la segunda vicepresidencia.

Durante la sesión de instalación del nuevo período legislativo también se designaron las autoridades administrativas del hemiciclo: María Alejandra Hernández fue electa como secretaria de la AN y José Omar Molina como subsecretario.

Con esta reelección, Jorge Rodríguez asume su sexto período consecutivo al frente del Poder Legislativo. En su balance de gestión, indicó que entre el 5 de enero de 2021 y el 5 de enero de 2026 el Parlamento celebró más de 300 sesiones y aprobó 100 leyes.

Entre las normativas más recientes mencionó la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería, Bloqueos y otros Actos Ilícitos Internacionales, que —según afirmó— forma parte de un conjunto de leyes orientadas a la protección del país, el fortalecimiento del Poder Popular y la recuperación institucional.

Tras la instalación de la Asamblea Nacional (AN) para el periodo constitucional 2026-2031, Rodríguez manifestó que una de sus funciones principales en los días por venir es el rescate del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien fue secuestrado junto a la primera dama Cilia Flores por parte de Estados Unidos (EEUU), durante la incursión militar ilegal del pasado 3 de enero.

“Me permito decir, desde el fondo de mi corazón, que al menos yo, Jorge Jesús Rodríguez Gómez; como diputado, como hombre de esta Patria, como padre de mis cuatro hijos, como persona que ama hasta los huesos este territorio sagrado; que mi función principal en los días por venir y función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi Presidente”, enfatizó.

T/CO