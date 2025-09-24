Jorge Rodríguez: Es una obligación moral, política e histórica defender la paz

Durante una sesión del Comité Ejecutivo del Consejo de Estado, presidida por el mandatario Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reafirmó que la defensa de Venezuela constituye una responsabilidad moral, política e histórica que recae sobre todos los ciudadanos y proteger la paz y la soberanía nacional es una tarea compartida por el pueblo venezolano.

Rodríguez denunció que las recientes agresiones contra el país, representan uno de los ataques más severos sufridos por Venezuela y por América Latina en el último siglo, las ofensivas se sustentan en campañas de desinformación y manipulaciones sin fundamento, promovidas desde Estados Unidos.

Rodríguez comparó la situación venezolana con la crisis de opioides que afecta a Estados Unidos desde 2015, señalando que mientras ese país enfrenta una emergencia de salud pública por la distribución masiva de sustancias adictivas, Venezuela ha logrado mantenerse al margen de la producción, consumo y tránsito de drogas. Este logro, afirmó, es resultado del firme combate contra el narcotráfico liderado por el Gobierno nacional, lo que ha contribuido a preservar la salud, la legalidad y la paz interna.

Rodríguez también expresó su respaldo al presidente Maduro, destacando su liderazgo y fortaleza ante los desafíos. Aseguró que todos los poderes públicos están alineados con el Ejecutivo para garantizar la defensa de la soberanía nacional.

“Nos ponemos a disposición del presidente Nicolás Maduro para continuar con la misma determinación, protegiendo al pueblo venezolano y la estabilidad de nuestra nación. Este es el momento de la unidad, de los herederos firmes de las glorias de Simón Bolívar”, concluyó Rodríguez.

T/CO