El vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, informó que durante la Mesa de Diálogo Nacional discutieron la importancia de escoger al nuevo Consejo Nacional Electoral y de realizar un proceso de renovación con reglas claras, que permita la participación de los venezolanos en las elecciones parlamentarias establecidas por la Constitución.

“Saludamos las iniciativas que se están dando para que desde el seno de la Asamblea Nacional se escoja el Consejo Nacional Electoral (CNE). Ojalá que entiendan el mensaje de no obstaculizar el camino que se ha emprendido para escogerlo”, resaltó Jorge Rodríguez Gómez, jefe de la Mesa de Diálogo Nacional, a la salida de una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas.

“Que se escoja el CNE, se de un proceso de renovación y se establezcan reglas claras que permitan que todos podamos participar en las elecciones parlamentarias.”, agregó.

El también ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información afirmó que producto de propuestas han llegado a acuerdos que el país conocerá en los próximos días: “Nosotros establecimos un diálogo muy profundo poniendo sobre la mesa nuestras diferencias y confluencias en cuanto a las garantías electorales”.

Detalló que hace unos días un alto representante diplomático del grupo de Lima le dijo en conversación privada que le llamaba la atención que Juan Guaidó “hablaba de más sanciones y no de elecciones”.

Lamentó que los llamados que realizan los grupos violentos perjudican a todos los venezolanos, especialmente a los empresarios que ven obstaculizado el normal desenvolvimiento de la actividad económica.

En esta cita estuvo presente el presidente Nicolás Maduro Moros, junto a miembros de la oposición y el gobierno: “Excelente encuentro… Avanzamos con paso firme y sostenido en el diálogo con los diferentes sectores políticos del país que contribuyen a lograr grandes acuerdos en función de fortalecer la democracia y la paz”.

Rodríguez reconoció que establecieron diálogos profundos a pesar de las diferencias “y se habló de las elecciones para cumplir con el mandato constitucional de elecciones parlamentarias”. De igual modo discutieron las garantías de la representación de minorías y pueblos indígenas, así como la posibilidad de incluir la figura de las listas nacionales a la AN.

Por su parte, el opositor Claudio Fermín sentenció: “Hacemos un llamado al país para que comience a organizarse para que puedan participar en la elección de la AN”.

Recordó que debe dejarse a un lado el fantasma de la abstención y participar con el voto en este proceso electoral. De ahí que instó a la actual AN para agilizar el proceso de selección de un nuevo CNE y avanzar hacia una representación proporcional en el órgano legislativo.

Adelantó que la Mesa de Diálogo Nacional ya tiene algunos acuerdos sobre cómo debería ser la modificación: “El país quiere elecciones y las quiere con reglas claras y con mejores garantías. Queremos una Asamblea Nacional (AN) donde haya una representación proporcional y es necesario aumentar la representación de nuestros pueblos originarios e indígenas en la AN, que hoy no la tenemos”.

