Jorge Rodríguez, Iris Varela y Didalco Bolívar presidirán nueva junta directiva de la AN

“Se le acabó el tiempo a la asamblea adeco-burguesa. Este 5 de enero empieza una nueva etapa de victorias revolucionarias y recuperación económica y social para nuestro país”, expresó el Jefe del Estado

Ayer fue anunciada la propuesta que llevará el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb) a la nueva Asamblea Nacional tal como lo establece el Reglamento Interior y de Debate del Parlamento Nacional y que será presidida por Jorge Rodríguez, Iris Varela, en la primera vicepresidencia, y Didalco Bolívar, como segundo vicepresidente.

Así lo dio a conocer Diosdado Cabello Rondón, quien asumirá por su parte la jefatura del bloque de la patria, en un encuentro con el presidente de la República Nicolás Maduro Moros en el Círculo Militar de Caracas. Cabello aseguró que la nueva Asamblea Ncional trabajará verdaderamente por los intereses de la nación.

De igual manera, informó que Rosalba Gil e Indi Hinojosa serán las secretarias de la nueva junta directiva que se instalará hoy en la Asamblea Nacional. El acto tendrá como orador de orden al diputado de mayor edad, en este caso Fernando Soto Rojas, quien llevará la experiencia al parlamento y dará el discurso inicial.

“Todos tenemos un gran compromiso, esto no es solo para la directiva, es un trabajo de todos los diputados y diputadas que aquí nos encontramos, lo peor que podemos hacer es que le demos la espalda al pueblo, debemos mantenernos al lado del pueblo”, resaltó Diosdado Cabello.

ANTIGUO PARLAMENTO FRACASÓ

En este sentido, el presidente Nicolás Maduro felicitó a los nuevos integrantes de la AN, y dijo que la gestión saliente fracasó estrepitosamente porque pusieron sus intereses personales, ambiciones, egoísmos y sectarismos por encima y no los intereses del pueblo y de la nación.

“Mucho daño le hicieron al país, se han robado los activos de Citgo, de Monómoros, más de 30 mil millones de dólares de las cuentas bancarias y han llamado al bloqueo de Pdvsa, pero puedo decir que se les acabó el tiempo. Se acabó esa Asamblea Nacional fracasada y empieza un nuevo ciclo en la historia de Venezuela, empieza una nueva etapa de victorias revolucionarias y recuperación económica y social para nuestro país”, expresó el Jefe del Estado.

PLAN 200 CARABOBO

Asimismo, Maduro reiteró la necesidad de que el nuevo parlamento trabaje en planes y lineamientos que lleven al fortalecimiento del Plan 200 Carabobo, un plan conjunto entre el Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo para los primeros 200 días del año 2021, que se inicia con un gran diálogo nacional para encontrar consensos y soluciones para los verdaderos problemas del país con la participación de todos los sectores.

Igualmente, esta iniciativa impulsará la activación de todos los motores productivos de la nación para recuperar el aparato económico y financiero, y combatir la guerra económica impuesta por el capitalismo salvaje y la oligarquía de extrema derecha venezolana, que apoya las medidas coercitivas para violentar la Carta Magna e instalar un régimen que quebrante la decisión del pueblo.

RESISTENCIA CONSTRUCTIVA

El Presidente dijo que es necesario pasar de la “resistencia agónica” a la resistencia constructiva, creadora, al crecimiento de la economía real. “Y para eso hace falta que la AN abra compuertas a todas las propuestas y las convierta en leyes y obligaciones legales”, aseveró.

Además, pidió a la nueva AN tomar con la seriedad debida el rescate de las funciones contraloras, la interpelación a funcionarios, ministros y al propio Presidente acerca de temas vitales.

Recordó que en 2016, cuando comenzó la mayoría de la oposición en la AN, le tendió su mano aquel 5 de enero, “cuando fui y le dije: ‘Diputado Ramos Allup, presidente de la AN, vengo a ponerme a sus órdenes. Y Ramos Allup me respondió: ‘No, chico, tú te vas ya, en seis meses te saco”.

“Doy gracias a todos, al equipo político, a Diosdado Cabello Rondón, a Jorge Rodríguez, a todos… Me llena de mucha esperanza, optimismo y fe en Venezuela”, expresó, y recordó su etapa como presidente de la AN y el trabajo parlamentario.

“Venezuela tendrá un Parlamento de puertas abiertas, grandes temas habrá de aquí en adelante”, auguró el Mandatario Nacional.

Jorge Rodríguez: Vamos a emprender un proceso profundo que nos lleve a la reconciliación pero sin amnesia

“Estamos en la nueva AN para emprender un proceso profundo que nos lleve a la reconciliación a las venezolanas y venezolanos, pero no puede ser en medio de la amnesia. El olvido no puedo ocurrir frente a tantos crímenes que han cometido contra el pueblo de Venezuela”, resaltó el diputado electo Jorge Rodríguez.

Rodríguez manifestó que los nuevos legisladores tienen el deber de escuchar el rumor profundo de la población venezolana. “Tenemos que escuchar sus vicisitudes, luchas, capacidad de la mirada puesta en el futuro”.

Recordó que los comicios para escoger el nuevo Poder Legislativo se desarrollaron con normalidad y en paz, lo que no ocurre en el vecino país, donde “las elecciones son motivo de violencia, asesinatos de candidatos, tenemos el ejemplo catastrófico que es Colombia”.

El diputado electo señaló que en medio de las peores agresiones contra la nación, la voz del pueblo se hizo sentir en las urnas el 6 de diciembre de 2020. “Vayamos a rescatar ese poder que ha sido vilipendiado, mancillado, agredido, que ha servido de epicentro para las peores agresiones”, dijo.

T/ Deivis Benítez

F/ Prensa Presidencial

Caracas