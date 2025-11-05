Jorge Rodriguez: «Nos encontramos sólidos y engranados para la defensa de la patria»

El presidente de la Asamblea Nacional y miembro de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, aseguró, este martes, que «en esta nueva etapa de gobernanza, nos encontramos sólidos y engranados para la defensa de la patria».

«Participamos en la Plenaria Extraordinaria del Congreso del PSUV y la JPSUV, compartiendo las tareas fundamentales de nuestra organización, ante la arremetida imperial», expresó en sus redes sociales tras su participación en la plenaria extraordinaria del Congreso del PSUV y la JPSUV, celebrado en La Carlota este martes..

El evento se realizó en el centro de convenciones del Parque Simón Bolívar, ubicado en La Carlota, estado Miranda, en el marco del quinto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el cuarto de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV). La jornada también se realizó de manera virtual con representantes de diversos estados del país. De acuerdo a lo publicado por la tolda roja, la actividad tiene como objetivo promover nuevos métodos estratégicos que contribuyan a la defensa de la soberanía y la paz de la nación, ante las constantes amenazas de Estados Unidos. Agregó que «junto al presidente Nicolás Maduro y a nuestro pueblo avanzamos en la transformación de los Movimientos Sociales y el empoderamiento del Poder Popular, como nos enseñó el Comandante Chávez».

T/CO