Jorge Rodríguez participa en actos conmemorativos en Pekín

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, participa en los actos conmemorativos con motivo del aniversario número 80 de la Victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista, que se celebran en Pekín.

Rodríguez se hizo presente en la histórica Plaza de Tiananmén, en representación del mandatario Nicolás Maduro, donde además expresó el saludo y el reconocimiento del pueblo venezolano a China.

«Rendimos homenaje al pueblo chino y traemos el abrazo de nuestro líder y del pueblo de Venezuela, para seguir fortaleciendo la construcción de un mundo más justo y soberano», expresó.