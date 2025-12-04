Jorge Rodríguez propone cambio de nombre de la Ley de Endeudamiento del país

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, exhortó a las diputadas y diputados del parlamento venezolano a trabajar para cambiar el nombre de la Ley de Endeudamiento por uno que se parezca más a su intención y esencia.

Comentó que debería llamarse «Ley de Compromiso o un nombre que se parezca más a su intención, que es dibujar, desde el punto de vista del diseño realizado por el Pueblo de Venezuela, cuál será el futuro de la Patria en el año 2026».

Tras la participación de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez en la sesión de este jueves, el presidente de la AN comentó que «escuchamos la expresión vibrante del Pueblo de Venezuela (…) si pudiéramos buscar un saldo positivo a la agresión a la que ha sido sometido el Pueblo de Venezuela en los últimos 150 años es que ahora somos más fuertes, sabios, duros y más libre».

En ese sentido agregó que otro saldo positivo es que «estamos tercamente empeñados en el futuro de la Patria con una economía real y recuperada; con una industria petrolera recuperada y una Patria que se afinca en una democracia verdadera».

