Jorge Rodríguez propone retiro de nacionalidad a «cabecillas» del robo de CITGO

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, presentó este martes una propuesta durante la sesión ordinaria, exhortando al Ejecutivo Nacional a iniciar el proceso para la revocación de la ciudadanía venezolana a los responsables del «gigantesco robo» de la empresa estatal CITGO.

Rodríguez elevó la solicitud para que se incorpore en el acuerdo legislativo la mencionada petición formal al Ejecutivo. El objetivo es que se «constate el retiro de nacionalidad a aquellos que no respetan su nacionalidad», nombrando específicamente a Juan Guaidó, Dinorah Figuera, Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández, y Horacio Medina como los «principales cabecillas» de la operación que, según la AN, comprometió activos de la República.

El parlamentario fundamentó su propuesta en el Artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Este artículo, que da inicio al Capítulo X («De los deberes»), establece de forma imperativa el deber de todo venezolano de «honrar y defender la patria, sus símbolos, valores culturales, soberanía, nacionalidad, integridad territorial, autodeterminación e intereses de la nación.» Rodríguez fue enfático al recalcar la naturaleza obligatoria de este precepto: «El cumplimiento de los deberes no es una opción ni una alternativa, es una obligación constitucional. Quien no protege la soberanía y los intereses de la nación está negando su condición de venezolano», afirmó el presidente del ente legislativo. En este sentido, insistió en que la condición de venezolano trasciende el mero hecho de nacimiento, haciendo indispensable «resguardar la soberanía y la integridad nacional» como un compromiso irrenunciable para mantener la ciudadanía.

Este martes, el Parlamento aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo en repudio al expolio de la empresa venezolana CITGO por el gobierno estadounidense y sectores de la derecha fascista nacional, en el cual fue incorporado el exhorto al Ejecutivo para que elimine la nacionalidad a los ciudadanos antes mencionados.

T/Agencia