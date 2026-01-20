Jorge Rodríguez propuso una reestructuración integral de los códigos legales del país

Este martes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, planteó la necesidad de llevar a cabo una profunda reestructuración del marco jurídico venezolano, con el objetivo de garantizar una justicia «justa y verdadera», accesible a toda la población y libre de influencias externas.

El parlamentario afirmó que el país necesita un sistema que no responda a «cánones de influencia», sobre todo para proteger a los sectores más vulnerables que, subrayó, a menudo sufren las consecuencias de la indefensión.

Destacó que es responsabilidad del poder legislativo proporcionar instrumentos jurídicos que permitan a los ciudadanos sentirse defendidos y protegidos y que el sistema judicial cumpla su función esencial: administrar justicia, no injusticia».

El presidente del Parlamento anunció la intención de organizar en un único corpus normativo todas las leyes vigentes en materia de protección social.

Explicó que el nuevo Código Social integraría:

– Leyes de protección de la mujer

– Normas para pueblos originarios

– Leyes de protección de la familia

– Normas para científicos y sectores productivos

– Instrumentos de protección general de las personas

Afirmó que esta iniciativa responde al espíritu de la Revolución Bolivariana, que reivindicó derechos históricamente negados a la mayoría de la población.

Por lo tanto, propuso trabajar :

– Un nuevo Código de Comercio, adaptado al comercio digital y la ciberseguridad

– Un Código de Democracia Directa y Poder Comunal, abierto a propuestas de organizaciones sociales

– Un nuevo Código Civil, más claro, coherente y sencillo

– Un Código de Protección Integral de la Familia Venezolana, centrado en la vida cotidiana

– Código Electoral

– Codigo Ecológico

Como parte de la agenda inmediata, informó que la AN abordará las tres leyes presentadas por la presidenta en ejercicio Delcy Rodríguez, a partir de la reforma parcial de la Ley Orgánica sobre Hidrocarburos.

Aseguró que esta reforma tiene por objeto adaptar la legislación a la nueva realidad económica del país y a los modelos de producción que han demostrado su eficacia incluso en condiciones de bloqueo.

Recordó que los recursos petroleros deben transformarse en «escuelas, hospitales, carreteras agrícolas, autopistas y viviendas».

Rodríguez destacó la importancia de la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, que acompañará el proceso de recuperación de la renta promovido por el Ejecutivo.

Destacó que, a pesar de las sanciones y las dificultades, el país ha registrado un crecimiento geométrico de la renta, pero que este progreso requiere un apoyo jurídico estable que garantice la claridad y la protección de la población.

