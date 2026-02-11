Jorge Rodríguez ratifica que Venezuela ejerce el control pleno de su soberanía

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ratificó que el Gobierno Bolivariano ejerce el control pleno de su soberanía mientras avanza en la construcción de nuevas relaciones diplomáticas y energéticas con Estados Unidos, bajo principios de respeto mutuo y colaboración.

A través de su cuenta en Telegram, el legislador informó sobre una entrevista concedida al periodista estadounidense Robert Stephen Schmitt, del canal de televisión Newsmax, en la que explicó los lineamientos de la política exterior bolivariana.

«Estamos trabajando en nuevas relaciones diplomáticas y energéticas con los Estados Unidos de América, para el bien común de nuestras naciones», señaló Rodríguez en su mensaje.

El portal del Ministerio para la Comunicación e Información precisó que, durante el diálogo, el titular del Legislativo venezolano destacó que estos vínculos buscan promover la cooperación y el beneficio mutuo, especialmente en el sector de hidrocarburos.

Rodríguez puntualizó que la República Bolivariana mantiene una política exterior de puertas abiertas, siempre que se fundamente en el reconocimiento de las autoridades legítimas y el respeto a la autodeterminación.

El fortalecimiento de la política exterior con Washington representa una vía para encontrar soluciones conjuntas en el ámbito internacional sin comprometer la integridad de la República, subrayó el parlamentario del Bloque de la Patria. En ese sentido, reafirmó el compromiso del Estado venezolano con la defensa de la soberanía nacional y la consolidación de una diplomacia de paz en este nuevo escenario de cooperación estratégica.

Durante la entrevista, también abordó el tema de la Ley de Amnistía actualmente en discusión parlamentaria. Rodríguez indicó que la norma, aprobada por unanimidad en primera discusión, se está impulsando para todos los sectores de la oposición que residen en el exterior, incluidos aquellos que fueron promotores de la violencia, para que a través del cumplimiento de la ley puedan retornar al país.

Consultado sobre el ataque militar perpetrado por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, el legislador calificó el evento como «muy traumático», pero destacó que fue recibido con «una gran madurez» por parte de un país «increíblemente maduro».