Jorge Rodríguez: Reforma a la Ley de Hidrocarburos es auspiciosa y beneficiosa

La Asamblea Nacional calificó como «auspiciosa y beneficiosa» la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos, la cual introduce cambios terminológicos y estructurales para adaptarse a la realidad geopolítica actual.

El diputado Jorge Rodríguez destacó que la inclusión del término «hidrocarburos» en lugar de solo «petróleo o gas» en el Artículo 1, otorga una ventaja competitiva y científica que permite aprovechar todos los derivados del recurso de forma integral.

El presidente del Parlamento hizo un llamado a romper con la «rigidez» normativa, calificándola como un rasgo contrarrevolucionario que frena el avance del país. Afirmó que el proceso bolivariano debe caracterizarse por la transformación y la audacia, adaptando las leyes a las necesidades del presente sin comprometer la independencia nacional, asegurando que los marcos legales sean herramientas dinámicas para el progreso.

Con este paso, Venezuela se prepara para una nueva era de explotación técnica y comercial que busca maximizar el rendimiento de sus recursos naturales. La reforma se presenta como una respuesta necesaria para superar los obstáculos burocráticos y permitir que el Estado actúe con eficiencia en un mercado energético global cada vez más exigente y cambiante.

T/Con información de Prensa Presidencial