Jorge Rodríguez-Marcha

Jorge Rodríguez: “Seguiremos en la calle con serenidad, pero con absoluta firmeza”

Nacionales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó este martes que el pueblo venezolano continúa movilizado para denunciar las agresiones y mantener la defensa de la soberanía. «Nosotros vamos a seguir en la calle con serenidad, con aplomo pero con absoluta firmeza para denunciar la mentira y el crimen internacional y al lado de nuestro Pueblo, siempre», expresó desde Caracas, durante la marcha en honor a los símbolos patrios y la conmemoración del Bicentenario de la Espada del Perú.

Rodríguez resaltó la importancia histórica de la fecha: «Estamos con la fuerza que caracteriza a este Pueblo de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. Un día como hoy es emblemático porque hace 200 años le fue otorgada a nuestro Libertador por parte del ayuntamiento de Lima la espada con la que dio libertad a toda Latinoamérica».

El parlamentario agregó que la espada simboliza la libertad y el respeto a la soberanía de Venezuela, y destacó que la movilización refleja el compromiso de los ciudadanos con la defensa de su país.

T/CO

Comments are closed.