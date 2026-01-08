Jorge Rodríguez: Senado de EEUU aprobó resolución que prohíbe uso de fuerzas armadas en contra de Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, leyó e informó este jueves, durante la sesión ordinaria, sobre la decisión tomada por el Senado de los Estados Unidos que prohíbe el uso de las fuerzas armadas norteamericanas en acciones hostiles dentro o contra de Venezuela.

«Aprobado con una votación de 50 votos a favor y 44 votos en contra una resolución en el senado de los Estados Unidos de América donde se decide remover las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América de cualquier forma de hostilidad dentro o contra de Venezuela», leyó Rodríguez.

