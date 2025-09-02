Jorge Rodríguez sostendrá reuniones con autoridades de China

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, sostendrá importantes reuniones con autoridades de China, informó el primer mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la rueda de prensa que ofreció este lunes, desde el Palacio de Miraflores, a representantes de medios nacionales e internacionales.

«Envié al doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento Nacional, como jefe de la delegación que viajó a China para la celebración de los 80 años de la victoria del pueblo y el Ejército chino, y China, frente al fascismo y militarismo criminal del antiguo imperio japonés», destacó Maduro.

Agregó que Rodríguez, también alto comisionado de paz de la República Bolivariana de Venezuela para todas las causas nobles, está en China

manteniendo reuniones muy importantes de las que se debe estar pendiente.

«Jorge Rodríguez llegó ayer (domingo) a Beijing, siempre sonriente, optimista y contento», subrayó.

El mandatario envió un mensaje al parlamentario indicándole que recuerde lo que hablaron. «Ahí está Venezuela, en los 80 años de la gran celebración de la República Popular China», recalcó al anunciar que Venezuela se incorpora a la propuesta de la Nueva Gobernanza Mundial para la Paz y el Desarrollo, del presidente Xi Jinping, que están firmando decenas de países del planeta.

T/Prensa AN