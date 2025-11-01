Jorge Rodríguez tras Encuentro Parlamentario del Gran Caribe: «Es una batalla por la verdad»

Durante el Encuentro Parlamentario del Gran Caribe, convocado por el presidente Nicolás Maduro y celebrado en el Palacio de Miraflores, representantes legislativos de 14 países se reunieron para debatir estrategias de integración y cooperación regional.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, subrayó la urgencia de establecer canales de comunicación más eficaces y profundos entre los parlamentos del Caribe, ante lo que calificó como una creciente campaña de desinformación impulsada por actores externos.

«Nos enfrentamos a adversarios que manejan sofisticadas redes de información, comunicación y manipulación», advirtió Rodríguez, al destacar la necesidad de contrarrestar estos desafíos con mecanismos de diálogo directo entre los pueblos caribeños.

El encuentro culminó con la aprobación de una declaración conjunta por la paz, que será publicada próximamente. En ella se incluyen propuestas para ampliar la cooperación más allá de los marcos tradicionales como la Celac y el Parlatino, y se plantea la creación de nuevas instancias de intercambio legislativo.

Rodríguez también resaltó que, a pesar de los conflictos que afectan a otras regiones del mundo, el Caribe ha mantenido una vocación pacífica gracias a gobiernos comprometidos con la autodeterminación y la justicia social.

Los parlamentarios expresaron su rechazo a la presencia de fuerzas militares extranjeras en el Caribe, calificándola como una amenaza desproporcionada que contradice el espíritu de paz de la región. En respuesta, propusieron establecer un ciclo continuo de encuentros entre gobiernos, pueblos y parlamentos para fortalecer la soberanía territorial y reafirmar el derecho de los países caribeños a decidir su propio destino.

«Este debe ser el punto de partida para una nueva etapa de integración regional, donde la libertad, la autodeterminación y la defensa de nuestros territorios sean pilares fundamentales», concluyó Rodríguez.

T/CO