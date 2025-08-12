Jorge Rodríguez: Venezuela defiende su soberanía y libertad ante ataques

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó que los constantes ataques contra Venezuela se deben a que el país es un «territorio de hombres y mujeres decentes, libres e independientes».

Durante la sesión ordinaria de este martes, Rodríguez aseguró que Venezuela se sacudió de las cadenas de un imperio hace más de 200 años y no volverá a caer en la sumisión.

El presidente de la AN también reconoció la labor del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, y de los organismos de seguridad del Estado por desmantelar planes terroristas.

Rodríguez elogió el trabajo de estos funcionarios, destacando que su labor permite que la población disfrute de la paz, el esparcimiento y la cultura.

Finalmente, Rodríguez reafirmó el compromiso de Venezuela en la lucha contra las drogas, recordando la expulsión de la DEA durante el gobierno del Comandante Hugo Chávez.

Añadió que los ataques contra el país son consecuencia de su postura firme y de su rechazo a arrodillarse ante potencias extranjeras.

T/CO