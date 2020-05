Jorge Spiteri siempre derramó “Amor” en su paso por este mundo

Arreglista, productor y cantante, dejó su huella en diversas áreas musicales

La noticia nos sorprendió el pasado domingo en la tarde, cuando por redes sociales llegó información sobre la partida de ese siempre dicharachero y simpático roquero Jorge Spiteri, quien debido a un cáncer se fue a roquear con sus ídolos John Lennon y compañía.

Murió en Estados Unidos este músico, compositor, cantante y arreglista venezolano, fundador de los grupos Mañana y Los Buitres, entre otros. Tenía 69 años.

A Spiteri nos unen diversas anécdotas, aunque nunca fuimos amigos. Una es cuando a comienzos de los noventa relanzó la banda Los Buitres, que tocaba música de los Beatles. En esa época lo conocimos por intermedio de Humberto Moret, en ese entonces unos de los promotores de esa agrupación,

Confieso que no soy roquero patria o muerte, pero el ímpetu y energía a la hora de conversar y tocar de Spiteri me llamaron la atención. La última vez que lo vi, aunque no pudimos conversar, fue en el bautizo de libro sobre los sesenta años del rock en Venezuela de Félix Allueva.

Como siempre, entre chistes y recuerdos de esos incipientes comienzos del rock en el país, Spiteri tocó cuatro piezas en la sede de Banco de Libro en Altamira, Caracas. No se fajó con más, a pesar de la petición del público, porque venían otros artistas después. Logramos entrevistarlo en par de oportunidades, siempre conversador y al final terminábamos en amenas tertulias sobre música y otros temas.

Spiteri nació el 2 de mayo de 1951 en Caracas. Comenzó su vida artística en bandas de rock como The Nasty Pillows, Fantastic Guasacaca, Los Memphis y The Juniors. Como compositor grabó sus primeros trabajos en 1968 en los álbumes que tendrían una recopilación de rock como Viva una experiencia psicotomimética y Segunda experiencia psicotomimética.

Compuso en 1969 para el disco homónimo del grupo Los Memphis, al que pertenecía su hermano también músico, Charles. Musicalizó la obra teatral La fiaca del Ricardo Taleski, dirigida en Venezuela por Fausto Verdial.

A LONDRES

Junto a su hermano Charles, decidió mudarse a Londres a comienzos de la década de los 70. En sus inicios, el grupo se presentó en Inglaterra y Alemania, y firmó contratos con los grandes sellos disqueros EMI y GM Records. El grupo alcanzó primer lugar de ventas en Venezuela, México y Perú con su álbum Spiteri, grabado en 1973, donde está incluido el tema “Campesina”, que se podía enmarcar entre las primeras canciones con toque de neofolclor roquero.

Félix Allueva, docente universitario, productor radial e investigador del rock nacional, recordó también en una oportunidad lo que significó ese disco: “Su contenido era pura experimentación. Entre el inglés y el español, las composiciones y arreglos de Jorge nos abrían un nuevo horizonte, donde se confundía el folklore venezolano con elementos afrocaribeños, hard rock, baladas cargadas de bolero y soul; todo con una gran influencia del grupo Traffic y, por supuesto, de (Carlos) Santana”.

Además, los Spiteri tuvieron oportunidad de conocer a dos de los mejores artistas de la «invasión británica»: Georgie Fame y Alan Price, tecladista de The Animal. Una cosa condujo a la otra y también Jorge conoció a Mervin «Muff» Winwood, hermano de la superestrella británica Stevie Winwood, quien introdujo de lleno a Jorge en la escena musical londinense.

Fue autor del tema “Mañana-Amor” (Is to love you) en 1981, que tocó con su grupo Mañana. Luego se popularizaría más con un «cover» de la agrupación nacional Los Amigos Invisibles en su primer disco Arepa 3000: a Venezuelan journey into space, banda de la que Spiteri también sería impulsor.

En 1994 recibía el premio a mejor productor del año como reconocimiento de la Casa del Artista. A lo largo de su carrera, el compositor escribió jingles publicitarios y por unos cuantos años dirigió el departamento musical de Radio Caracas Televisión (RCTV), para el que creó cuñas del canal, cortinas de programas y especiales navideños. En 2002 fue asesor musical del reality nacional Fama y Aplausos.

En 2015 recibió, en la cuarta edición de los premios AirEuropa Lukas (Latin UK Awards), un premio por su trayectoria artística y su papel como pionero de la música latina en Reino Unido. Desde 2012 fue miembro de la Academia Nacional del Rock de Venezuela.

Yordano se refirió a los días, a finales de los 60, en los que conoció a Jorge Spiteri: “Lo tenían como el diamante en bruto de la familia. Jorge era muy simpático, afable, y de inmediato nos hicimos amigos. Nos veíamos mucho, mientras él empezaba con los Nasty Pillows”.

Aunque fue apasionado de los Beatles, Spiteri en una entrevista en 2017 señaló que Ray Charles fue, en algún momento, el músico más importante en su vida, y que su tema “Georgia in my mind”, era su canción preferida… Y que siga con música donde se encuentre, maestro.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Archivo CO

Caracas