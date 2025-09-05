Jornada de certificación fortalece Consejos de Ecosocialismo en Zulia

Con la participación de representantes de 20 comunas y Circuitos Comunales del municipio Maracaibo, se llevó a cabo una jornada de registro y certificación de Consejos de Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, impulsada por integrantes del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, evento significativo que consolida la promoción de la gestión ambiental y la sostenibilidad en el estado Zulia.

Durante la jornada, los asistentes recibieron información esencial sobre el Registro Nacional de Manejadores de Materiales Aprovechables no Peligrosos (ReNMA), así como una explicación detallada sobre las competencias de los Consejos de Ecosocialismo.

Certificación

Se abordó, además, el cumplimiento del vértice uno de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, que enfoca su atención en la organización y formación para una vida sostenible.

Esta actividad contribuye a la consolidación del Poder Popular; también fomenta una mayor conciencia ecosocialista entre los participantes, al incentivar la activa participación ciudadana en la promoción de una gestión ambiental responsable y el desarrollo sostenible del país.

La iniciativa representa un paso decisivo hacia el fortalecimiento de los principios ecosocialistas en la comunidad, dado que reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la defensa del medio ambiente y el bienestar colectivo.

