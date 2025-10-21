Jornada de Identificación favorece a más de 2 mil 500 personas en Guayana Esequiba

Más de 2 mil 500 personas del estado Guayana Esequiba fueron favorecidas con una jornada de la «Ruta de Identificación» que se desplegó por cinco días en el kilómetro 88 del sector Las Claritas, con atención y renovación de cédulas de identidad.

El gobernador de la entidad, Neil Villamizar, resaltó la importancia de la identificación para la vida cívica y social de los ciudadanos. «La identificación de cada uno de los habitantes en nuestro estado Guayana Esequiba es un paso fundamental para garantizar sus derechos y facilitar su inclusión en todos los ámbitos», afirmó.

En sus declaraciones, el mandatario regional enfatizó que esta jornada no es un evento aislado, sino parte de una política de acercamiento y gestión continua, por lo que aseguró que «seguiremos al extender estas acciones a los rincones más alejados de nuestra entidad. Esto es solo el comienzo de una gestión llena de compromiso y calidad humana que continuará al llegar a toda la Guayana Esequiba”.

En un esfuerzo coordinado que muestra el compromiso de las autoridades regionales con la población del sur del país, la Gobernación, la Fundación de Acción Social Esequibo y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) concluyeron la exitosa jornada de renovación de cédulas de identidad.

La jornada, que se desarrolló con gran afluencia y orden, se consolida como una muestra del esfuerzo interinstitucional para asegurar el derecho a la identidad de los venezolanos, especialmente en las áreas más remotas y de difícil acceso del estado Guayana Esequiba.

