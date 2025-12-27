Jornada de Obratón presenta logros del 2025

La alcaldesa de Caracas, Almirante Carmen Meléndez, junto al jefe de Gobierno de Caracas, Nahúm Fernández, este viernes, dio a conocer al presidente Nicolás Maduro Moros y al pueblo de Venezuela las obras realizadas en el Complejo Deportivo “Andrés Miranda”, ubicado en la parroquia Coche, el cual será un espacio para el sano disfrute y recreación de los habitantes de las comunidades aledañas.

El presidente Maduro inauguró la obra, vía satelital, junto a Meléndez y Fernández dando gracias a la Corporación “Juntos Todo es Posible”, quienes a través del OBRATÓN 2025 llevaron alegría a los sectores populares del país reactivando diferentes espacios que garantizan el buen vivir de los venezolanos y venezolanas.

Más de 3 mil niños, niñas y jóvenes ocupan estos espacios. Entre las restauraciones realizadas se encuentra la intervención total del campo del área de fútbol; la rehabilitación y asfaltado en la pista de atletismo; la recuperación de paredes y área de lockers; recuperación de las duchas y vestidores para jugadores; la instalación de estructura metálica, techo de láminas arquitectónicas y sillas nuevas en gradas.

Rehabilitado el Hospital Central de Maracay

Durante el acto de Condecoraciones OBRATÓN 2025, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en un pase satelital entregó la Rehabilitación de los Espacios del Hospital Central de Maracay, junto a la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

El equipamiento del área de emergencia incluyó 51 nuevas camas con colchones y lencería, 22 monitores multiparámetros, 8 sillas de rueda, 4 tensiómetros, 2 nebulizadores, 5 electrocardiógrafos,1 ecocardiógrafo, 4 carros de medicamentos, 39 flumiter, 8 vitrinas doble cuerpo; y 19 literas con colchones.

El área quirúrgica también fue refaccionada, 9 quirófanos fueron recuperados. Entre los nuevos equipos incorporados se encuentran 9 mesas operatorias, 5 camillas de traslado, 9 mesas de mayo, 5 monitores multiparámetros, 19 recipientes de acero inoxidable, 20 sillas de traumatología, máquinas de anestesia, 18 videolaringoscopio, entre otros equipos.

Reinaugurado Hospital Pediátrico “Isabel Gómez” en el estado Bolívar

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto a la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbet García, inauguraron el Hospital Pediátrico “Isabel Gómez” en el que son atendidos más de 200 pacientes diariamente.

Durante la transmisión del acto de Condecoraciones OBRATÓN 2025, el Jefe de Estado, a través de un pase satelital, fue testigo de las obras realizadas en este centro de atención pediátrica en la que se modernizaron los espacios y se optimizaron el funcionamiento de los servicios.

La gobernadora del estado Bolívar agradeció al Presidente tanta atención a su entidad y especialmente a los niños y niñas de la región. Actualmente, este hospital brinda atención a más de 700 mil habitantes de las comunidades cercanas al centro médico, realizando diagnósticos complejos y cirugías, exclusivamente a niños, niñas y adolescentes.

Asfaltada la Troncal del Caribe

Este viernes el presidente del República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo la entrega formal de la Troncal del Caribe, zona fronteriza con Colombia, totalmente asfaltada en sus 60 kilómetros de vialidad.

El Mandatario Nacional al respecto refirió que «ya eso es una autopista, porque es un lugar donde toda la nación Wayúu se mueve y tiene un comercio fluido, bonito, de Venezuela a Colombia, de Colombia a Venezuela, y el Zulia, fíjate, el Zulia está resplandeciendo, resplandeciendo, como en décadas no se veía».

Esta ruta binacional que conecta a Venezuela con Colombia por el estado Zulia, es vital para la economía de la región al movilizar cargas pesadas, productos agrícolas y ganaderos beneficiando a 100 mil habitantes. El asfaltado conllevó la colocación de 58 mil toneladas de asfalto, además de su demarcación.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial