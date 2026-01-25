Jornada integral de salud favorece al Poder Comunal de Cojedes

Una jornada integral de salud se efectuó en las Comunas de los municipios Rómulo Gallegos, Tinaquillo y Tinaco, en el estado Cojedes, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).

Este despliegue médico favoreció a más de mil familias, que fueron atendidas a través de consultas generales, pediatría, fisiatría, podología, así como valoración nutricional y entrega de medicamentos.

‎La jornada contó con la participación de la autoridad única de Salud del estado, Manuel Rodríguez, y otros representantes de la entidad.

Estas acciones conforman las políticas de salud implementadas por el presidente Nicolás Maduro y ejecutadas bajo el seguimiento directo de la presidenta encargada, Dra. Delcy Rodríguez, la ministra del Poder Popular para la Salud, Dra. Nuramy Gutiérrez, y la autoridad única de Salud de la región, el Dr. Manuel Rodríguez.

VTV