Jornada de justicia gratuita: Tribunal Móvil atiende a más de 400 mujeres en Lara

El Tribunal Móvil benefició a más de 400 personas en una jornada de justicia gratuita realizada en las adyacencias del Instituto Regional de la Mujer, ubicado en Barquisimeto, estado Lara.

Bajo la supervisión de la jueza rectora, Marvis Maluenga de Osorio, y con el acompañamiento de la psicóloga Luisa Reyes, los usuarios lograron concretar trámites de títulos supletorios, divorcios y declaraciones de herederos, obteniendo soluciones legales inmediatas y sin costo alguno.

«En este mes tan especial, nosotras quisimos abrir con este espacio para garantizar y asegurar la justicia a nuestro pueblo mujer y a los hombres, pero fundamental a la mujer. Desde Iremujer agradecida con todos los asistentes», explicó la presidenta del ente, Sagrario López.

La jueza rectora, Marvis Maluenga de Osorio, destacó que, «Aquí estamos presentes y consecuentes para cumplir como servidores públicos. Nuestras autoridades continuamente dan las autorizaciones para que estemos fuera de nuestras oficinas y trabajemos en cada una de las comunidades a garantizar la justicia».

Además de los documentos procesados, el operativo ofreció asesoría integral en materias civil, penal, laboral, agraria y protección de menores. Esta iniciativa articulada entre el Poder Judicial y el Instituto Regional de la Mujer (Iremujer), reafirma el compromiso de llevar la atención jurídica directamente a las comunidades larenses para garantizar la seguridad legal de los ciudadanos.

