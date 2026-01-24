Jornada médica integral beneficio a 50 pacientes en la CTS Pedro Briceño Méndez en Barinas

Dentro de las acciones orientadas para garantizar el bienestar general a quienes avanzan en su proceso de transformación, el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo en labor interinstitucional realizó una jornada médica integral en la Comunidad Terapéutica Socialista Pedro Briceño Méndez de la Fundación Misión Negra Hipólita.

Desde la sede ubicada en Barinitas, municipio Bolívar del estado Barinas, se brindaron diferentes beneficios a 50 pacientes, incluyendo a jóvenes, mujeres embarazadas, así como un grupo de adultos mayores.

La planificación cumplida por el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, bajo las instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se desarrolló en articulación con médicos de la Dirección Regional de Salud y el Área de Salud Integral Barinitas.

Durante el operativo, se contó con medicina general e interna, salud mental y sexual, ginecología, nutrición, odontología, vacunación, fisiatría y farmacia para entrega de medicamentos. Además se realizaron citologías, ecografía y odontología.

Igualmente a la programación orientada por el Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Capitán Juan Escalona y el Viceministro CA José Mendoza Rodríguez, se sumaron equipos multidisciplinarios del Conapdis, Guardia del Pueblo, Venezuela Joven y Gran Misión Venezuela Mujer, con actividades de integración.

Pacientes en atención manifestaron la importancia de este operativo, destacando que por la situación que atravesaban habían sido excluidas de tantos beneficios, y hoy, gracias a la Revolución reciben servicios para el bienestar mental y físico.

