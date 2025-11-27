Jornada de Misión Nevado atiende animales de compañía en Anzoátegui

Llena de cuidado, amor y atención integral transcurrió una nueva jornada de la Misión Nevado en el estado Anzoátegui, en beneficio de los animales de compañía.

Sin distinción de razas, este equipo recibió a cientos de animales para brindarles consultas veterinarias, desparasitación, limpieza de orejas y corte de uñas, además de facilitar el proceso de adopción de perros y gatos que se encuentran en busca de un hogar.

Cuidado de la salud y bienestar de los peludos de forma gratuita, sana y segura, todos los miércoles desde la Plazoleta de la Gobernación en el estado Anzoátegui.

La Misión Nevado es una iniciativa del Gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para ofrecer atención veterinaria gratuita a animales domésticos y comunitarios, con el objetivo de proteger y promover el bienestar animal. Sus servicios incluyen vacunación, desparasitación, consultas médicas, así como jornadas de esterilización y castración.

F/VTV