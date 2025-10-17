Jornada “MP Va a tu Comunidad” brinda asesoría legal en parroquia Leoncio Martínez

El Ministerio Público (MP), mediante el programa «MP Va a tu Comunidad», desplegó 75 funcionarios en la Plaza Los Dos Caminos de la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre del estado Miranda, donde ofrecieron 60 orientaciones legales a los ciudadanos de forma directa.

El fiscal General de la República, Tarek William Saab, destacó el impacto de los programas de calle que lleva a cabo el Ministerio Público, y en ese sentido resaltó que se han atendido más de 100 mil personas, de las cuales 10 mil denuncias son de carácter penal y procesado más de cuatro millones de denuncias en general.

Saab informó que la jornada contó con nueve directores generales, 33 de línea, 31 fiscales del área metropolitana de Caracas, junto a la fiscal superior de Caracas y Miranda. Y agradeció la presencia y el acompañamiento de funcionarios de otras instituciones del Estado, cuya contribución fue clave para el éxito de la actividad.

Atención Directa

Los habitantes de la comunidad expresaron su satisfacción por la jornada y el acercamiento del ente ministerial. Al respecto, Carmen Monroy, habitante de la comunidad, comentó que asistió a la jornada “por la restitución de mi casa, una herencia de mi mamá, durante dos años luché con los inquilinos, pero se me ha presentado otro problema en la casa y quiero ver si él me ayuda a solucionarlo”.

Por su parte, el vecino Iván López calificó la actividad como un “acto de amor, de acercamiento”. Asimismo, agradeció al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y al Fiscal General, por su preocupación y atención a los problemas jurídicos de las familias.

