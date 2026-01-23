Jornada preparatoria se realizó en Caracas para la conmemoración del Bicentenario del Congreso de Panamá

Diversas autoridades nacionales y representantes del poder popular sostuvieron en Caracas el primer encuentro organizativo con miras a la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Durante la instalación del Comité Promotor de Comunas y Movimientos Sociales, en la que participó la diputada Blanca Eekhout, el canciller venezolano Yván Gil destacó que este esfuerzo tiene como objetivo central honrar la unidad de «Nuestra América» y analizar el legado de integración regional bajo una perspectiva soberana.

Esta jornada preparatoria establece la hoja de ruta para las actividades de junio próximo, mes en el que se reivindicará la asamblea diplomática de 1826 como el pilar fundamental para la unión y soberanía de las repúblicas hispanoamericanas.

Durante la actividad, el canciller Yván Gil destacó que este evento histórico, convocado originalmente por El Libertador Simón Bolívar, representa la base de la defensa colectiva frente a amenazas externas por lo que aseveró que “el Congreso Anfictiónico de Panamá es una asamblea diplomática clave en 1826, convocada por El Libertador Simón Bolívar para lograr una confederación de las nuevas repúblicas hispanoamericanas y crear una defensa colectiva, promover la cooperación y consolidar la independencia y soberanía frente a amenazas externas”.

T/CO con información de redes