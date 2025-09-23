Jornada de reforestación sembró más de dos mil árboles en Campo de Carabobo

A través de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, impulsada por el Ejecutivo nacional, y en celebración del Día Mundial de la Paz, sembraron más de dos mil árboles en una jornada de reforestación en el Campo de Carabobo, municipio Libertador. La jornada forma parte de la Sexta Transformación, con impulso de los vértices 2 (Sembrar para la Vida), y 3 (Territorio para la Vida) que reafirman el compromiso del pueblo venezolano con la defensa de la naturaleza y el futuro de las nuevas generaciones.

La actividad se llevó a cabo con el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ambiente y Recursos Naturales (Sotarn). En tal sentido, el Secretario de Sotarn, Alan Delgado, señaló que esta acción se realizó de manera articulada con las diferentes instituciones nacionales, regionales y municipales, así como el Batallón 24 de junio de la Guardia de Honor Presidencial, voluntarios ecosocialistas, guardabosques del Instituto Nacional de Parques (Inparques), así como el apoyo de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), quienes respaldaron esta actividad en el marco de su XVII aniversario.

«Esta es una instrucción del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de la Misión Madre Tierra Venezuela, donde también orientó que en el marco del XVII aniversario de la juventud del partido, se hiciera una reforestación en los 24 estados del país. En el caso de Carabobo se decidió por nuestro inmortal Campo de Carabobo como símbolo histórico de nuestra Patria, más de 200 años después, nosotros seguimos aquí de pie», enfatizó.

Asimismo, destacó la participación del Poder Popular en este despliegue por el cuidado del medio ambiente, que tiene como meta, promover la reforestación para contribuir a espacios más saludables y equilibrados.

F/VTV