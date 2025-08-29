Jornadas de mantenimiento preventivo se despliegan en 30 circuitos de los estados llaneros

Dando continuidad a las jornadas de mantenimiento preventivo que lleva adelante la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), la clase trabajadora se desplegará en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa, para adecuar los corredores de servicio en media y baja tensión. ‎

‎Estas labores, se desarrollarán en 30 circuitos e impactarán en la calidad del suministro de energía brindado en las entidades llaneras.‎

‎Los trabajos programados para iniciar a las 12:00 del medio día, se llevarán acabo hasta las 04:00 de la tarde en los municipios Muñoz, Barinas, Alberto Arvelo Torrealba, Sosa, Rojas, Pedraza, Páez, Leonardo Infante, Francisco de Miranda, San Jerónimo de Guayabal, Pedro Zaraza, José Felix Ribas, Araure y Agua Blanca. ‎

‎Mientras que, en la jurisdicción Pao de San Juan Bautista en el estado Cojedes, la jornada preventiva se desarrollará hasta las 03:00 de la tarde.

‎De esta manera, CORPOELEC reitera su compromiso de sumar acciones eficientes que tributan a la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

