José Alvarado: “Todavía nadie tiene el rol de cerrador”

“El Pocho” es el pitcher con la sinker más rápida en la MLB

Considerado en la actualidad como el lanzador con la sinker más rápida de las Grandes Ligas, José Alvarado se prepara en el campo de entrenamientos con Rays de Tampa Bay, donde es considerado una de las opciones para convertirse en cerrador del equipo para la temporada de 2020.

“Físicamente, me siento muy bien. De verdad, que en el primer bullpen, el brazo reaccionó muy bien. Sigo enfocado en la temporada, mentalizado en lo que viene”, comentó el lanzador, que acumula 148 ponches en 123 entradas y dos tercios de labor desde su debut en Grandes Ligas en 2017.

Alvarado tuvo la oportunidad de cerrar varios juegos al año pasado antes de perderse el resto de la temporada por lesión. Es por esto que conoce el rol de cerrar juegos y se encuentra entre las opciones del mánager Kevin Cash para hacerlo esta zafra.

“Todavía nadie tiene el rol de cerrador. Aún no me han dicho nada del papel que tendré, si seré cerrador o set up. Desde el año pasado, estoy mentalizado en pelear por ese puesto. Aunque yo solo salgo a hacer mi trabajo. Solo espero que las cosas lleguen a su debido tiempo y momento. Estoy listo para lo que sea, para lo que me necesite el equipo, mi mentalidad siempre será salir a competir y ser el mejor en lo que hago”, indicó Alvarado, quien en las dos últimas temporadas ha salvado 15 juegos y pudiese convertirse en el único venezolano con esa responsabilidad en las Mayores en 2020.

TALENTO

Con apenas 24 años de edad y tres temporadas en la Gran Carpa, Alvarado ha hecho su nombre a base de talento, constancia y trabajo. Algo que no deja de hacer y que lo mantiene mentalizado en su objetivo de mejorar cada día.

“Yo me siento muy bien. Durante los años que tengo en mi carrera, todo lo que he logrado no ha sido fácil, como siempre lo he dicho, lo difícil lo hago parecer fácil. Todo lo que he logrado a mi corta edad en este negocio se lo debo al talento, al trabajo diario. Subir millas no es fácil, pero cuando uno pone el empeño, dedicación, constancia y da todo lo que uno tiene, las cosas salen bien”, confesó el lanzador zuliano, quien ha logrado lanzar su sinker de forma constante en las 100 millas por hora, según datos de Hely Daniel Rodríguez para Bettamedia Sport y OL Baseball Group.

Alvarado, que entrará a su último año, previo a su primer arbitraje salarial, comentó que a pesar de los momentos difíciles del beisbol profesional, siempre está agradecido por las personas que de una u otra forma lo han apoyado: “Primero que nada, le doy gracias a Dios por mantenerme siempre de pie día a día y por darme el talento y la habilidad. Segundo, les agradezco a mis padres, a mi familia porque a pesar de las bajas y altas siempre han estado apoyándome. También le agradezco a la organización de Tampa Bay por darme la oportunidad, al igual que a mi gente de Tiburones de La Guaira por darme la oportunidad de lanzar, y por último darle las gracias a mi papá Félix Olivo (se agente), por confiar en mí, por creer en mí, por representarme y acompañarme. Lo respeto como un padre. Estoy muy agradecido porque cuando nadie creyó en mí, el sí lo hizo y lo sigue haciendo”.

En tres temporadas de Grandes Ligas, Alvarado, quien es apodado “El Pocho”, acumula 140 juegos lanzados, con un registro de dos victorias, 15 derrotas, igual número de salvados, efectividad de 3.27, así como 148 ponches en 123 entradas y dos tercios de labor.

T/ Redacción CO

F/ Archivo CO

Caracas