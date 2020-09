José Ávila: El magnánimo Nicolás

La audacia y convicción por construir y sostener la Paz, en Venezuela ha tenido otro capítulo en los recientes indultos otorgados a políticos presos por distintos delitos.

No es una dadiva, ni un gesto impune, es un deber para avanzar por la ruta de la Paz y evitar la guerra.

Lo que hagan los indultados de aquí en adelante será su responsabilidad. La historia los juzgará. Nicolás quedará como un hombre de Estado que ha hecho de la magnanimidad una virtud.

¿Que harán los beneficiarios que hasta hace unas horas gritaban que no había nada que negociar? Esta medida aísla a los violentos y permite algo tan sagrado como lo es, pasar nuevamente a operar la política desde la libertad. Eso deben reconocerlo, no son unos niños de pecho los indultados, pero Nicolás no es el regente de un Bar, dónde las controversias se resuelven a botellazos y silletazos. Nicolás Maduro es el Presidente de la Nación más asediada del planeta tierra y debe por todos los medios asegurar la Paz y el orden interno

A los beneficiarios les advertimos, no es un signo de debilidad, es un gesto magnánimo y de grandeza de un hombre al que ustedes han querido asesinar y cuál Sucre da honor al vencido y gloria al vencedor.

Vayan a la arena política hacer política con «P» mayúscula y presente al país un plan una propuesta libre de injerencias y dejen de pedir invasión militar a la patria que los vio nacer.

No provoquen a este pueblo que defenderá en todos los terrenos su derecho a ser libre y a su Presidente de extracto obrero y humilde.

Nosotros los Patriotas, acompañemos sin pestañar esta decisión, porque sabemos que Nicolás es de los que no se rajan.

Legalmente, doctrinalmente y políticamente es una decisión correcta que orientan un plan de paz y convivencia.

Por José Ávila