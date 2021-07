José Brito: El camino electoral es el correcto para reencontrarnos todos los venezolanos

El Coordinador Nacional del partido político opositor Primero Venezuela, José Brito, aseguró que la participación electoral es el camino correcto para encontrarle solución a los problemas que atraviesa el país y reencontrarnos todos los venezolanos, manifestó durante una entrevista que ofreciera al programa 360 que transmite Venezolana de Televisión.

“Lamentablemente hay sectores que lo único que le ofrecieron al país fue, en lo que salgas te fusilo, por allí no van las cosas, eso ha generado una gran frustración, una frustrachera… esa no es la vía; el camino es el electoral no hay otra manera de provocar un cambio que no sea por la vía electoral”, dijo el también diputado.

CNE ha dado muestras de equilibrio

“No será el dream team, pero ciertamente es un Consejo Nacional Electoral que ha sido escogido por la Asamblea Nacional y ha dado muestras de equilibrio… hoy hasta las voces más agorera los ve silentes”.

Por último, manifestó su intención de participar en este proceso electoral como candidato a la gobernación de Anzoátegui.

