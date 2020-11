José Vielma Mora: La nueva AN debe trabajar para fortalecer la economía y el proceso productivo

El dirigente socialista invitó al país a dejar a un lado “los malos momentos y enrumbarnos a una nueva apuesta económica”, en un proceso que integre a las universidades, centros científicos, tecnológicos y sectores económicos privados

“Esta nueva Asamblea Nacional (AN) debe trabajar para fortalecer la economía presentando propuestas para reconstruir el proceso productivo, dejando a un lado todos los malos momentos dados gracias al antiguo parlamento encabezado por la extrema derecha, el cual no quiere a este país ni su independencia, al contrario, desean seguir siendo dependientes de otra nación, como lo es Estados Unidos”, así lo afirmó José Gregorio Vielma Mora, vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y candidato a la AN por el estado Carabobo,.

Durante una entrevista concedida al programa Aquí con Ernesto, conducido por el periodista y ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, Mora detalló que en Venezuela cuando el comandante Hugo Chávez estaba enfermo se desataron los demonios de la oposición, de aquellos que no quieren a este país y desean seguir siendo dependientes de otro, esos que auspiciaron las guarimbas que tanto daño hicieron.

Sostuvo que las guarimbas no fueron improvisadas, “tenían una planificación y una razón de ser y lamentablemente comenzaron con el apoyo de un grupo del sector privado, algunas universidades y la soberbia de un sector de extrema derecha”.

Por eso considera que la nueva AN debe ayudar al presidente Nicolás Maduro a fortalecer la economía y presentar propuestas para la reconstrucción de la economía.

“Se debe dejar a un lado todos estos malos momentos y enrumbarnos a una nueva apuesta económica, en la cual estén integradas las universidades, centros científicos, tecnológicos y sectores económicos privados”, indicó el dirigente.

Y agregó: “Los empresarios que prevalecen en el país confían en la economía y es con ellos con los que se debe trabajar y crear un encadenamiento y un lineamiento productivo”. “Es necesario empoderar al pueblo, a todos los gremios”, aseveró.

Mora dijo que está convencido de que las zonas económicas especiales, exclusivas, tecnológicas y científicas son el elemento fundamental, junto a las zonas industriales, para fortalecer la economía y salir adelante.

Añadió que una de las propuestas que deben surgir de la nueva AN es la ley del emprendimiento, pues “la juventud está creando iniciativas y es necesario que se le apoye”.

“Desde el PSUV buscamos establecer un nuevo Parlamento, diferente, donde se empodere al pueblo y se cree un espacio para el debate. Es necesario crear una Asamblea donde se defienda al pueblo, manteniendo cada quien su postura, pero pensando a favor de los venezolanos”, añadió.

