Josep Borrell repudia ataque a Venezuela: «A Trump le importa un pito el derecho internacional»

«A Trump le importa un pito el derecho internacional», expresó contundente el exalto representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, al ser muy claro a la hora de hablar del ataque estadounidense de este sábado contra Venezuela que ha terminado con el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros.

Apuntó que Estados Unidos no ha realizado este movimiento en defensa de la democracia. «Venezuela es la primera reserva de petróleo del mundo. Uno que no es muy bueno, pero hay mucho», acotó el funcionario, que siempre se ha caracterizado por hablar falsedades sobre el Gobierno venezolano durante años anteriores.

Además, valoró la reacción de España ante la agresión, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha desmarcado del resto de países europeos.

«Los primeros comunicados eran como los europeos: ‘El derecho internacional tiene que ser respetado’. Después seguramente han visto las reacciones de otros países latinoamericanos y España se ha desmarcado de la posición europea para decir claramente que es una violación del derecho internacional. Una cosa es decir que el derecho tiene que ser respetado y otra decir que alguien lo ha violado. No es lo mismo; lo segundo es más claro y directo».

Tras ello, ha sido incluso más contundente para decir: «Pero está muy bien que España tome la misma posición que ha tomado Chile, Brasil, México, Colombia… A diferencia, claro está, de Milei en Argentina y algún otro país».

T y F/ VTV