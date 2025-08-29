Joven del estado Bolívar obtuvo medalla de bronce en la III Olimpiada Internacional de Geometría IGOC 2025

El joven, Joseph Pérez, del estado Bolívar, se alzó con una medalla de bronce en la III Olimpiada Internacional de Geometría IGOC 2025, informó la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez.

A través de su canal en Telegram, la ministra felicitó a Joseph quien forma parte del Programa Nacional Semilleros Científicos y participó en la categoría B de este evento, con otros estudiantes de primero, segundo y tercer año.

La primera ronda de esta competencia se celebró el 16 de agosto, donde los participantes resolvieron 25 preguntas de opción múltiple.

La final, en tanto, se definió el 23 de agosto, también con 25 preguntas de opción múltiple, ambas con 90 minutos de tiempo.

La competencia le permitió demostrar su capacidad para el razonamiento lógico, la creatividad y el pensamiento deductivo mediante una serie de problemas de geometría clásica y moderna.

Esta competencia internacional se realizó en línea y dispuesta por el Centro Organizador de la Olimpiada STEM (OCSO), dedicada al desarrollo de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática a nivel mundial.

«¡Felicidades, Joseph! Sigamos consolidando nuestro Semillero Científico», manifestó la ministra.

F/Mincyt