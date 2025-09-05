Joven venezolano conquista medalla de plata en la Olimpiada Virtual de Matemática

El joven venezolano Joseph Pérez, integrante del Programa Nacional Semilleros Científicos y proveniente del estado Bolívar, obtuvo medalla de plata en la Olimpiada Virtual de Matemática, un evento internacional organizado por el Centro de Alto Rendimiento en Matemáticas (CARMA).

La información la dio a conocer la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, quien destacó el orgullo nacional que representa esta nueva presea, como reflejo de las políticas impulsadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la promoción del talento científico.

«Este logro es un reflejo del compromiso y la visión de futuro de nuestro Presidente de la República @NicolasMaduroMoros quien, a través de iniciativas como los Semilleros Científicos, impulsa y garantiza la formación de una generación de relevo preparada para destacar en las áreas estratégicas que demanda la Patria», expresó la ministra Gabriela Jiménez Ramírez.

En su canal de Telegram, la ministra Gabriela Jiménez Ramírez detalló que esta Olimpiada Virtual de Matemática reunió a estudiantes desde el tercer grado de primaria hasta el último año de educación media general, para evaluar sus capacidades en resolución de problemas matemáticos de alta complejidad.

En este contexto, la también vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud resaltó el mérito de Joseph Pérez, señalando que «demostró, una vez más, que la semilla de la ciencia venezolana, cultivada con esmero, da frutos de excelencia para el mundo».

La ministra Gabriela Jiménez Ramírez subrayó que su éxito representa una muestra del potencial que tiene la juventud venezolana en el ámbito del conocimiento y la innovación.

«Su éxito es el éxito de un país que apuesta por el conocimiento, la innovación y su juventud ¡Seguimos trabajando por la Venezuela científica!», concluyó.

Recientemente, Joseph conquistó la medalla de bronce en la tercera edición de la Olimpiada Internacional de Geometría IGOC 2025.

F/Mincyt