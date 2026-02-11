Jóvenes de Anzoátegui avanzan en su formación para las Olimpiadas de Robótica 2026

El Centro Didáctico para la Enseñanza de las Ciencias (CDEC), núcleo Anzoátegui, recibió con entusiasmo al grupo de jóvenes que será preparado para participar en las Olimpiadas de Robótica 2026.

El personal de la Fundación Infocentro fueron los encargados de brindar conocimiento a los participantes sobre los principios de programación en C++ orientado a placas Arduino.

Estas herramientas son la base fundamental para que alcancen su máximo potencial, transformando líneas de código en soluciones tecnológicas reales y funcionales.

Este acompañamiento pedagógico es una pieza clave del Programa Nacional Semilleros Científicos que se adelanta desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), donde se cultiva el talento juvenil para convertirlo en el motor principal de la investigación y la innovación nacional.

De esta manera, se fortalece la soberanía tecnológica de la patria, preparando a la generación de relevo con ética y conocimientos técnicos de alto nivel.

Asimismo, el Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ) de Anzoátegui se consolida como un espacio de formación de vanguardia.

