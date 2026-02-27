Jóvenes del país respaldan al presidente Maduro y a la primera dama Cilia Flores con aplausos y amor desde el Teatro Teresa Carreño

Este jueves, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió un mensaje al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, cargado de fortaleza y amor.

«Desde acá quiero que le enviemos al presidente Maduro y a la Primera Dama, la combatiente Cilia Flores, un fuerte aplauso, que tenga mucha fortaleza, que sienta el amor de la juventud venezolana», expresó desde el Teatro Teresa Carreño.

Al mismo tiempo, dijo ante el mundo, que quiere hacerles saber que Venezuela está en una etapa excepcional de la historia, y que «venimos de momentos terribles del 3 de enero y que nos toca recomponer a través de la Diplomacia Bolivariana de Paz, nuestras diferencias».

En el mismo contexto político, la Mandataria Encargada reiteró que por muchos años las transnacionales de la comunicación y sectores extremistas de la política venezolana llevaron mentiras sobre Venezuela, y que eso llevó al país a lo ocurrido el pasado 3 de enero.

Como último punto referente a la coyuntura geopolítica actual, dijo: «A nuestras diferencias no les tengamos miedo, son diferencias históricas. Dos presidentes coincidieron en una misma época, James Monroe y Simón Bolívar, y tuvieron contradicciones en su concepto del desarrollo de sus países (…) una visión de este continente para los Estados Unidos, y Bolívar con una visión antiimperialista y una concepción de profundo respeto por la libertad».

Prensa Presidencial