Jóvenes se movilizan en Caracas por el Día de la Juventud y la Batalla de la Victoria

Este jueves 12 de febrero, la juventud venezolana tomó las calles de Caracas para conmemorar el 212° aniversario de la Batalla de la Victoria y celebrar el Día de la Juventud. La movilización reunió a distintos sectores sociales y políticos con el objetivo de reivindicar la historia patria y expresar su postura ante la coyuntura nacional.

La concentración principal inició en la Zona Rental de Plaza Venezuela y avanzó por avenidas como Libertador, México y Universidad, hasta llegar a la esquina de San Francisco, en el centro de la capital. La ruta se planteó estratégicamente para permitir la participación de los asistentes y garantizar la visibilidad de la jornada.

El diputado Nicolás Maduro Guerra destacó que la movilización representa “un grito de protesta por la justicia y nuestro derecho a vivir en paz”, resaltando el protagonismo de las nuevas generaciones en la defensa del país y de sus instituciones.

Por su parte, Nahum Fernández, secretario de Movilización del PSUV, indicó que se desplegaron todos los protocolos logísticos necesarios para garantizar la seguridad de los participantes y permitir el desarrollo ordenado del recorrido.

La actividad también incluyó consignas en apoyo a la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, como parte de los reclamos políticos que motivan la marcha. En este marco, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, calificó la jornada como un evento cargado de “orgullo, amor y paz”, en el que los jóvenes reafirmaron su compromiso con la soberanía nacional y el proyecto político vigente.

La movilización se desarrolló de manera pacífica, con presencia de autoridades encargadas de la seguridad y coordinación de las vías, reafirmando la participación activa de los jóvenes en actos cívicos y conmemorativos de la historia nacional.

