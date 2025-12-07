Jóvenes venezolanos ganan medallas de oro y plata en olimpiadas de matemáticas

La Generación Genial de Venezuela, que conforma el Semillero Científico del país, cosechó una nueva y significativa victoria internacional al obtener medallas de oro y de plata en las competencias de matemáticas celebradas en Indonesia, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su canal de Telegram.

El triunfo se dio en dos prestigiosos eventos, las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas Leibniz (Limoc) y la Olimpiada de Otoño de Matemáticas (Carma), detalló el jefe de Estado.

El logro de estos jóvenes talentos venezolanos es un testimonio de su esfuerzo y disciplina en las ciencias exactas. Estos resultados reafirman el potencial del talento nacional en el ámbito de la investigación y la innovación.

«Sigan adelante, construyendo el futuro próspero y forjándose en la práctica con ética y empeño para el desarrollo de nuestra hermosa patria», expresa el mensaje del jefe de Estado a los estudiantes, al reconocer el compromiso y la dedicación que los ha llevado a competir y destacar a nivel global.

«¡Los felicito! ¡Dios los bendiga, muchachos!», concluyó el emotivo mensaje del presidente Maduro, quien a su vez celebra el éxito de estos representantes que dejan en alto el nombre de Venezuela en el escenario científico mundial.

T y F/ VTV