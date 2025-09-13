Jpsuv realizara gran jornada nacional de debate y consulta en todo

Haciendo una llamado a la juventud al estudio, al trabajo, al emprendimiento, a la cultura, al arte, a la música y a la belleza; el Presidente Nicolás Maduro Moros anunció que este fin de semana los equipos de calle de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) abordarán 63 mil comunidades, conformadas por 260 mil calles para una gran jornada de debate, de consulta y de plan de acción de las tres tareas priorizadas.

El Mandatario Nacional dio a conocer el día de ayer, durante la instalación de la sesión abierta y permanente del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del IV Congreso de la Juventud Socialista, que las nuevas tres tareas que se requieren son: Primero, consolidar la capacidad de gobernar resolviendo con el pueblo; segundo, consolidar un nuevo proceso popular constituyente para transformar de manera dinámica y dialéctica todos los movimientos populares, sociales y comunales del país; y, tercera, la preparación para la defensa integral de la nación, la resistencia activa y prolongada y la ofensiva permanente de la lucha no armada.

Reconoció el trabajo que vienen realizado los jóvenes de Venezuela, especialmente, en las recientes elecciones de los proyectos comunales donde predomina un importante liderazgo de parte de ellos, y ahora los invita a formarse en defensa nacional.

«Nosotros no buscamos a la juventud para sembrarle odio, para sembrarle violencia, para sembrarle intolerancia, si uno tiene un liderazgo como Presidente, uno tiene que llamar a la juventud a unirse, a tolerarse, a amarse, a juntarse por encima de las dificultades y la diversidad», explicó el Jefe de Estado para motivar a los representantes de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV).

Entre otras responsabilidades, el Presidente Nicolás Maduro pidió consolidar la nueva fuerza magisterial de maestros, en el que se visibilice un poder popular organizado y superior al que se tiene.

El Jefe de Estado venezolano aseguró que Venezuela es un país que no se mete con nadie, «nosotros no amenazamos a nadie, pero el que se meta con Venezuela nos encontrará. Paz, paz, paz, es la consigna», refirió ante las constantes amenazas del imperio norteamericano.

Exhortó a la juventud defender la paz y a garantizarla en todo el territorio nacional. En este sentido, realizó la convocatoria nacional, «Mañana, sábado 13 (de septiembre), el pueblo, los comuneros, los milicianos, los reservistas, las personas que se alistaron y la juventud, a los cuarteles. Vamos a los cuarteles, 312 unidades militares en todo el país. Véngase para acá los muchachos, las muchachas», fue la invitación que hizo el Presidente Nicolás Maduro para darle continuidad a las jornadas de formación en defensa nacional.

Como cierre de la actividad, el Mandatario Nacional, Nicolás Maduro, recibió un presente de siete banderines representativos de los pelotones integrantes del curso Método Táctico de Resistencia Revolucionaria, a propósito de los 17 años de la fundación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV).

T y F/Prensa Presidencial