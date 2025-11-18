JPSUV y Guardia Joven de Rusia Unida firmaron acuerdo educativo

La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) y la Guardia Joven del Partido Rusia Unida, suscribieron acuerdo para fortalecer el acercamiento e intercambio político y educativo entre los jóvenes de ambos países.

El acuerdo contempla la promoción del contacto directo entre instituciones de educación superior y media, movimientos juveniles y estudiantiles, además de fomentar el estudio de ambos idiomas, realizar consultas e intercambio de delegaciones periódicamente.

También busca contribuir en la consolidación de los movimientos juveniles por la libertad de las naciones y la Internacional Antifascista.

La firma se llevó a cabo durante la segunda reunión del Comité Permanente del Movimiento «¡Por la Libertad de las Naciones!» Sochi 2025.

En representación de las organizaciones políticas rubricaron el documento: la secretaria internacional de la JPSUV, Yosneisy Paredes, y Antón Demidov, jefe de la Guardia Joven de Rusia Unida.

Ambos jóvenes destacaron la importancia de construir un mundo multipolar fundamentado en el respeto mutuo y sin espacio para la dominación imperial.

En el acto de firma estuvo presente José Gregorio Vielma Mora, miembro del Consejo Político Nacional del PSUV; Jesús Rafael Salazar, embajador de Venezuela en Rusia y Tamara Díaz, vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Universidad Internacional de las Comunicaciones (LAUICOM).

Este acuerdo no solo simboliza la sólida amistad entre Venezuela y Rusia, sino también es un gesto mutuo que apuntala el esfuerzo conjunto en el desarrollo armónico y solidario de las futuras generaciones.

Es un modelo de cooperación que inspira a otros países a unirse en la búsqueda de un orden justo y seguro para toda la humanidad.

REDACCIÓN MAZO