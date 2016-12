Abusos sexuales en fútbol inglés afectaron a niños de 4 años de edad hasta jóvenes de 20

Hay 155 posibles sospechosos y 148 clubes implicados, de la Premier League a las divisiones de aficionados, aunque no todos están bajo investigación

El escándalo de abusos sexuales en el fútbol británico, que podría expandirse a otros deportes, incluiría víctimas a partir de los cuatro años.

La investigación nacional sobre agresiones sexuales a menores en el mundo del fútbol ha recibido 819 denuncias, indicó la policía británica, y hay 429 víctimas que tenían entre cuatro y 20 años en el momento de ser agredidas.

Aunque “la inmensa mayoría de notificaciones están relacionadas con el fútbol”, señaló el Consejo de Jefes de Policía Nacional, algunas afectan a otros deportes.

El escándalo fue revelado después de que varios ex futbolistas profesionales indicaran que habían sufrido abusos cuando eran niños.

Entre los jugadores profesionales que denunciaron están las palabras de Andy Woodward.

“Hablar de estas cosas en el mundo del fútbol es mucho más difícil. No es sino ahora, con 43 años, cuando me siento por fin libre de contar mi historia y librarme de esta enorme y horrible carga”, explica Andy Woodward en una entrevista que publica el diario The Guardian. “No sólo mi carrera futbolística sino también mi vida se han visto arruinadas hasta ahora en que puedo sentirme libre de hablar porque, ¿cuántos más habrá ahí fuera? Hablo de cientos de chicos a los que ese hombre ‘eligió’ y que hoy aún como adultos puede que vivan con ese horroroso miedo”.

F/La Jornada

F/AP