Jueces de paz comunal participan en consulta sobre proyecto de Ley de Amnistía

“Esta ley fue iniciativa de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del Ejecutivo Nacional, como una muestra del nuevo momento político que debemos transitar, un gesto humano de la necesidad de encontrarnos y reencontrarnos”, afirmó el diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial del Proyecto de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en encuentro este domingo con jueces y juezas de paz comunal.

En el encuentro, que transcurrió en el teatro Guayana Esequiba, en Caracas, Arreaza explicó que el objetivo de estas consultas y la creación de la comisión es redactar el informe definitivo con los aportes del pueblo a la Ley de Amnistía, anunciada por la presidenta encargada el pasado 30 de enero y aprobada en primera discusión por el Legislativo el 5 de febrero.

«Vernos a los ojos, seguir adelante, y darnos una nueva oportunidad»

El perdón es una fórmula para “vernos a los ojos, seguir adelante, y darnos una nueva oportunidad. De esto se trata este proyecto de Ley de Amnistía”, dijo y señaló que con la norma legal se espera una rectificación de quienes reciben el beneficio y no repitan los actos que los llevaron a recibir la amnistía.

“El objeto de esta ley no es solo liberar a las personas, no es que se extinga el delito ni que en el proceso judicial no haya una causa que no se siga investigando; es contribuir a la paz, la convivencia democrática y la reconciliación nacional”, enfatizó el diputado Arreaza.

Informó que se prevé que el jueves se presente el proyecto de ley, conformado por 13 artículos, en segunda discusión, luego de recibir las propuestas del pueblo el miércoles. Resaltó, además, que una de las personas que más llamó al diálogo fue el presidente Nicolás Maduro y que “ahora estamos obligados por el pueblo y la historia a lograrlo”.

Nora Bracho, vicepresidenta de la Comisión Especial del Proyecto de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, comentó que esta etapa que vive Venezuela convoca a “ponernos las manos en el corazón. No es solo sentirlo, sino dar ese paso con valentía para saber qué queremos nosotros para Venezuela”.

La Ley de Amnistía —señaló Bracho— es muy importante para avanzar y que haya paz en el país. A la par, llamó a jueces y juezas de paz a hacer multiplicadores de esta norma legal.

“Uno de los deseos es que todos los migrantes regresen al país»

“Uno de los deseos es que todos los migrantes regresen al país (…) Tenemos que construir ese puente. Hay que superar las cosas, porque cuando uno no olvida, ese morral lo va llenando de piedras, de rencores y de cargas que son demasiado pesadas, e insisto que todos hemos cometido errores (…) Muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo con esas sanciones [del Gobierno estadounidense], porque quien sufre es el pueblo”, dijo.

Anakari Ugueto, jueza de paz de la Comuna Socialista Simón Bolívar, en la parroquia 23 de Enero, Caracas, destacó el momento histórico que vive Venezuela y la oportunidad de ser parte del compromiso de llevar a las comunidades el proyecto de ley para que sea discutido por las bases.

“Los jueces y juezas de paz seguiremos llevando al territorio este proyecto, pero sin olvidar que tenemos a nuestro Comandante Obrero a la espera de que lo devuelvan junto con la camarada Cilia Flores”, sostuvo.

Gustavo Canchica, integrante del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, insistió en la importancia de “reconocernos nosotros mismos de los que prefirieron un bombardeo y las víctimas de ese hecho, porque tenemos que hablarnos y buscar la reconciliación y la paz entre los venezolanos”.

Gil Quijada, juez de paz de la Comuna La Silsa, en Caracas, opinó que hoy el llamado es al reencuentro y la paz. “Nos sentimos orgullosos en este proceso de la Revolución que nos llama a dar un paso al frente, y hacemos un llamado a quienes queden en libertad a hacer lo bueno, a sumarse a la paz y no seguir en el desorden ni al llamado a la violencia. Más bien, llamamos al debate”.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Pedro Infante, señaló que la Ley de Amnistía es un instrumento político y surge en búsqueda de la paz y el respeto.

“No es la primera vez que se hace una Ley de Amnistía en Venezuela, desde Bolívar para acá, que han tenido distintas determinaciones. El comandante Chávez hizo una en el 2000 y otra en el 2007; el presidente Nicolás Maduro también dio un indulto producto de los conflictos políticos en este país”, recordó.

El diputado a la Asamblea Nacional por la oposición, Luis Florido, consideró que, pese a las diferencias políticas, “es importante hablar en este escenario, en el cual hay personas que tienen afectos políticos diferentes a los míos, pero la convivencia democrática nos convoca a todos los venezolanos”.

Finalmente, el diputado Nicolás Maduro Guerra sostuvo que lo importante es “conseguir una estabilidad política (…) Tenemos que fortalecernos. ¿Y cómo lo hacemos?: creando el clima para la paz”, afirmó.

