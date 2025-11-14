Hacia los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho: “Gollito” Estredo guiará la vela a buen puerto

Una de las disciplinas más impresionantes para quienes disfrutan los deportes náuticos, tomará lugar durante cuatro días en la Bahía de Paracas, y Venezuela se aseguró de fichar a sus mejores representantes para garantizar que el tricolor se eleve a lo más alto del podio en los cercanos Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho.

El equipo de vela venezolano está encabezado por el pentacampeón mundial José “Gollito” Estredo quien participará junto a la bicampeona bolivariana en el Ilca 6 de 2017 y 2022, Daniela Rivero, debutante en esta ocasión en el sunfish; Sabrina Hernández, que tomará el testigo en el Ilca 6; y Marx Chirinos, también en el sunfish. Cada uno desplegará su destreza y autoridad sobre las aguas peruanas.

Viento a favor

En principio, “Gollito” Estredo, no tiene antecedentes en ediciones de Juegos Bolivarianos; sin embargo, sí posee entre su palmarés significativos títulos internacionales.

El neoespartano ha sido nueve veces campeón mundial de la modalidad windsurf, y doble subcampeón del mundo en la especialidad wingfoil.

Asimismo, en eventos de este lado del continente sumó un primer lugar panamericano en el wingfoil race de Brasil de 2022 y se ha convertido solo una vez en campeón suramericano.

Por la reivindicación

Con esta impresionante galería de premios de Estredo, que ha completado gran parte de su carrera deportiva en el continente europeo, solo exhibe una incursión en justas multideportivas con la selección de Venezuela, durante los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 donde quedó fuera del podio.

En ese sentido, la cita de Ayacucho-Lima 2025, donde competirá en la modalidad iQfoil, será su primera vez en Juegos Bolivarianos y lo hará guiado por toda la experiencia que acumula para alcanzar su reivindicación en competencias de ciclo olímpico llevando su tabla hacia la gloria en la vigésima edición de la justa de la región.

La programación de las competiciones de vela de la justa bolivariana se extenderán del 24 al 27 de noviembre en el Yatch Club Peruano ubicada al sur de Lima.

F/ Prensa Mindeporte